BLOGI ja FOTOD | Eesti jalgpallikoondis kaotas varajasest väravast Rootsile

"Oleme omavahel rääkinud ja mängijad teavad enam-vähem, millised valikud meil väljakule lähevad. Ma ei tea, kui palju Thomas [Häberli] tahab, et seda välja öeldakse. Kuna valikmänguga tegemist pole, siis on vast natuke lihtsam," rääkis Reim. "Väga suuri muutusi ei tule, küll aga mõned positsioonimuutused ning mõned mängijad saavad puhkust või nad asendatakse."

Kuidas Eesti võiks Rootsit nõelata? Reim: "Igal võistkonnal on mingid [nõrgad] kohad, eriti neil, kes üritavad domineerida ja viivad suuri jõude ettepoole. Tahapoole jääb sellisel juhul rohkem ruumi. Reeglina on need äärekaitsjate positsioonid, kes julgelt välja viiakse. Olukord on eelmiste mängudega sarnane. Samad mõtted. Peame kaitse loomulikult lukku saama nii mänguliselt kui ka standardolukordades. Kui me suudame rünnakul sama efektiivsed olla, siis on kõik võimalik."