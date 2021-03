Petmises süüdistatud Norra laskesuusatäht vastas venelase karmile kriitikale: see on täiesti alusetu jutt

"Mul pole kummagi vastu sümpaatiat, sest minu arvates varastavad arstlikke erilubasid kasutavad sportlased puhaste atleetide medaleid. Arvestades, et norralased varjavad ennast erilubade taha, pole mul austust ega sümpaatiat ühegi nende sportlase vastu," rääkis Vassiljev.

"Mind ei huvita, kumb neist võidab. Maailma spordiavalikkus peaks pöörama tähelepanu hoopis sellele absurdsele olukorrale, kus haiged sportlased võidavad terveid. See peab lõppema," lisas ta.

Sel hooajal neljakordseks maailmameistriks tulnud ja MK-sarjas lõpuks teise koha saanud Lägreid ütles Norra telekanalile TV2, et tema mingeid erilubasid ei kasuta.

"Pole tore, kui sind petmises süüdistatakse. Venemaale on palju näpuga näidatud ja nad on esimesed, kes hakkavad vastu viibutama. Mul pole meditsiinilisi erilubasid. Kahju, kui nad süüdistavad inimesi, kelle puhul pole neil mingit alust. Kui põhjus on lihtsalt heas hooajas, pole süüdistusel eriti sisu," rääkis 24-aastane norralane.