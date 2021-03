Hyundai otsustas WRC-sarjas jätkata

Varem on Adamo öelnud, et Hyundai jätkamise autoralli MM-sarjas otsustavad korporatsiooni juhid. Hyundai kompanii mootorispordi osakonna juht Till Wartenberg ütles avalduses, et ralliisade poolt valitud hübriidautode suund sobib Korea autotootjale.

"Oleme väga õnnelikud, et WRC võttis senisest jätkusuutlikuma suuna. Nüüd hakkab meil olema selgem side tänavautode tehnoloogiaga. Teame, et Hyundai kogenud ja suurepäraste oskustega tiim teeb kõik, et säilitada tiitlite ja rallide võitjate kuvand, mis viimastel aastatel tekkinud on," lausus Wartenberg.