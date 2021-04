Kes tuleks valida spordirahva hulgast Eesti vabariigi järgmiseks presidendiks?

Nüüdseks on lõplikult selge, et kui ise ei tee, siis ega keegi teine ka ei tee. Poliitikud võivad ju paatoslikult rääkida, et oi, sport on tähtis, aga lõpuks pole aastatega midagi muutunud. Kas treeneriamet on võrdsustatud pedagoogi omaga? Kas spordikoolid on taastatud? Kas Eesti on mõne olümpia korraldanud? Rekordeid ja tipptulemusi tuleb teha sandisentide eest, hea kui riigi kulul tennisedki jalga saad.