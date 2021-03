Norra suusaäss Kläbo tümitas rahvusvahelist alaliitu: mul on FIS-ist täiesti kõrini

"Kas ma peaksin minema koju ja üldse hooaega jätkama?" küsis Kläbo umbes neli tundi pärast diskvalifitseerimist üles võetud videoklipis. "Mul on FIS-ist täiesti kõrini. Minu arust lahendavad nad asju valesti. Nad ei julge teha otsust, mis on õige. Ja nüüd pean mina siin istuma, ilma medalita."

"Olete kindlasti näinud, et mind võeti maha. See oli midagi, mis ajas mind tohutult närvi. Olen elus teinud nii palju sprinte, tean, kuidas asju lahendada. Mind lihtsalt lükati rajalt välja. Nägin, mis juhus sel talvel varem Bolšunovi ja Joni Mäki vahel. Teadsin, et ma ei tohi sama teha," lisas Kläbo videoklipis, mis kannab nime "mu karjääri halvim päev".