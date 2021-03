FOTOD | Eesti jalgpallikoondis andis Stockholmis pressikonverentsi ja tegi Friends Arenal mängueelse treeningu

Eesti koondise peatreeneri kohusetäitja Martin Reim kinnitas, et pisivigastus vaevab ründajat Rauno Sappineni ning võrreldes selja taha jäänud MM-valikmängudega Valgevene (2:4) ja Tšehhi (2:6) vastu on oodata algrivistuses mõningaid muudatusi, kuid mitte palju.

"Sapiga on natuke probleeme. Tema on üks mängijatest, kelle seisundit peame tänasel treeningul jälgima. Langetame lõpliku otsuse täna õhtul või homme hommikul. Kui ta terve on, siis mängib," lausus Reim.