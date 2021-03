DELFI VIDEO | Rapla mängijate ülesanne enne lõppvaatust Riias - püsida kodus, kanda maski, pesta käsi

"Pingi peal ütlesin teistele, et nüüd on tähtsaim ülesanne nädala jooksul püsida kodus, kanda maske, pesta käsi, et saaks täies kooseisu Riia poole sõita ja mitte koroonaviirust saada," rääkis Annuk peale TalTechi alistamist 42 punktiga 102:60.