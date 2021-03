Esapekka Lappil on oma fännidele rõõmustav sõnum

"Plaani peetakse ning on selged arusaamad, mida järgmisena teeme. Jah, me üritame sel kevdel veel ühe etapi teha," avaldas Lappi portaalile Rallit.fi .

"Peaksime jääma samasse autosse. Midagi pole veel lõplikult lukus, aga selline soov on. Portugal peaks olema hea ralli. See pole nii kiire etapp ning peaks sobima ka ajaliselt, sest sinna on veel pisut aega. See peaks olema hea valik," lisas Lappi.