Eesti saalijalgpall: üks täisväärtuslik intriig!

Narva United lähenes esimesele kodusele mängule seerias Tartu Ravensiga favoriidina. Narva meeskonnal ei olnud mitte üksnes kõige kõrgem külv, vaid võrreldes Ravensiga oli ka nende põhiturniir tervikuna tasakaalukam. Tartlaste kasuks kõneles vaid statistika: „kaarnad“ ei kaotanud Unitedile mitte üheski meistrivõistluste mängus – võit 2 : 1 võõrsil ja viik 2 : 2 kodus. Tasavägiseks kujunes ka poolfinaalseeria esimene mäng: Tartu läks kaks korda ette, Narva jõudis kaks korda järele, kuid lõpplahendus saabus kaheksa minutit enne teise poolaja lõppu. Ravens läks kolmandat korda mängu juhtima, tehes kaaluka sammu võidu poole, ning peremeestel ei olnud kuigi palju aega mängu päästmiseks. Loomulikult viskus United rünnakusse, kuid külalised suutsid pöörata selle olukorra enda kasuks, saates palli tühja väravasse. 4 : 2, Tartu Ravens võttis esimese värava, suutes koha kätte näidata skeptikutele, kes Unitedile kerget finaalipääsu ennustasid. Pärast mängu tunnistas Narva klubi president Aleksandr Dmitrijev, et oli esimeses poolajas äärmiselt pettunud ja pidas oma meeskonna mängu rünnakus nõrgaks: „Esimesel poolajal jäi puudu hoiakust, võimalik, et andis tunda väike vaheaeg, mis oli meil pärast meistrivõistluste põhiturniiri lõppu. Oli tunda, et vastane on heas vormis. Teisel poolajal läks juba paremini, kuid sellest võidu saavutamiseks ei piisanud. Loodan, et kolmas ja neljas poolaeg teises mängus kujunevad veel paremaks. Mängisime halvasti rünnakus, kombinatsioonimängust ei tulnud praktiliselt midagi välja ja meil on poolteist päeva, et seda parandada.“