Hannu Mikkola – mees, kes aitas brutaalsel B-rühmal sündida ja surra

Tänavuse Arktika MM-ralli finišitseremoonial toimus minutiline leinaseisak ja üle Rovaniemi lendas Soome õhujõudude hävitaja. Nii mälestati äsjalahkunud suurt soomlast, 1983. aastal ralli maailmameistriks kroonitud Hannu Mikkolat.

Mikkola on statistikasse jätnud vähe suuri jälgi, kuid see-eest palju märkimisväärseid. „Hea, et nime kirja sain,” muigas ta pärast tšempioniks kroonimist 41-aastaselt, olles tänini vanim maailmameister. Jah, tiitleid on Mikkolal küll vaid üks, ent suuresti seetõttu, et ta parimad aastad möödusid ajal, mil MM-sarja polnud veel loodud või sõitjate arvestust ei peetud. Niipea kui tiitel 1978. aastal välja mängiti, kerkis Mikkola poodiumile ning püsis seal kuni karjääri lõpuni, võites esikoha kõrval ka kolm teist ja kolm kolmandat kohta.

Kaasteeliste arvates on Mikkola kõva kandidaat läbi aegade parima rallisõitja tiitlile, küll aga olevat ta kindlasti kõige rohkem ebaõnne kogenud võidukihutaja ja ralliajaloo suurimaid džentelmene.