VIDEO | Snuukritäht puhkes nutma, kui rääkis oma elukaaslase tehtud ootamatust üllatusest

Koroonapandeemia tõttu on selle hooaja kõik snuukrivõistlused mängitud ilma publikuta ja paari erandiga ühes ja samas kohas ehk Milton Keynesi Marshalli areenil. Robertsoni jaoks on see periood olnud eriti keeruline, sest karmid reisipiirangud pole tal võimaldanud juba kaks aastat oma perekonda näha.

Alltoodud videointervjuus lähevad Robertsoni silmad märjaks, kui ta räägib oma kihlatu korraldatud liigutavast üllatusest. "Mille tegi midagi imelist, millest ma midagi ei teadnud. Ta nägi, kui raske mul oli, ja kirjutas Austraaliasse kirja, et mu isa siia tuua. Ta kirjutas Austraalia valitsusele. See on natuke piinlik, kuid ta mainis seal minu saavutusi ja seda, kui väga ma oma isa igatsesin," ütles Robertson, kui tema hääl katkes.

"Ma ei arvanud, et ma nii tundlikuks muutun sellest rääkides ... Aga mu isa tuli eile siia ja ma ei teadnud sellest midagi. Ta (Fjelldal) on imeline inimene, kui ta suutis seda minu jaoks teha. Väga karm on olla aastaid oma perekonda nägemata. Isa uuesti nägemine oli nii vinge ja minu suhtumine on nüüd hoopis teine. Ma ei jõua MM-i ära oodata - see on lihtsalt nii tore, kui mu isa on siin," lisas Robertson läbi pisarate.