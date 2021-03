TIPPHETKED JA FOTOD | Rapla küttis TalTechile sauna ja kindlustas koha Eesti-Läti liiga finaalturniiril

TalTechile oli see 9 võidu kõrvale 12. kaotus, Raplale 11 kaotuse kõrvale 13. võit.

Koht finaalturniiril on kindel ka Kalev/Cramol (18-2) ja Pärnu Sadamal (17-6). Eesti tabelis neljandal kohal on Rakvere Tarvas 10 võidu ja 13 kaotusega (protsent 0,435), TalTech on viies (0,429), Tartu Ülikool kuues (8-15) ja Kalev/TLÜ seitsmes (3-19).