Norra legend Björn Dählie pakkus välja julge idee, kuidas päästa murdmaasuusatamine

"Meie norralaste jaoks on see idee muidugi kohutav, kuid ma arvan, et käes on hetk, et maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel hakataks suusatama vaid vabatehnikas," sõnas Dählie Norra meediale.

Norra legend usub, et selline samm aitaks Kesk-Euroopas murdmaasuusatamise populaarsust oluliselt tõsta ja telereitingut tõsta. Lisaks vähendaks see rahvuskoondiste kulutusi varustusele ja hooldusele kaks korda.

"Ma arvan, et nii saame võistluskonkurentsi selle spordiala juurde tagasi. Minu viimane argument on see, et siis muutuks alavahetus murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise vahel lihtsamaks," lisas Dählie.

53-aastase Dählie arvates võiks klassikatehnika jääda vaid pikamaasuusatamisse.

Rahvusvahelise suusaliidu võistluste direktor Pierre Mignerey leiab, et Dählie ettepanek ei vääri hetkel tõsist kaalumist.

"Björn Dählil on suur hulk ideid. Varustuse küsimus on kahtlemata argument. Võib-olla saame seda kunagi uuesti arutada, kuid praegu pole see päevakorras," kommenteeris Mignerey.

Dählie on üks kõigi aegade edukamaid taliolümpiasportlasi. Norralane võitis olümpiamängudel (1992-1998) kaheksa kuldmedalit ning tuli üheksal korral maailmameistriks. Kokku võitis ta olümpialt ja maailmameistrivõistlustelt koguni 29 medalit.