Olympic Casino jätkab Eesti olümpialiikumise toetamist

Olympic Casino on EOK kõige pikaajalisem partner, kes alustas olümpialiikumise toetamist 1997. aastal. Kuigi Olympic Casino juhtkond on nende aastate jooksul vahetunud, on Taavi Roosalu sõnul olnud kõik koostöö üle uhked. „Meil on hea meel panustada EOK tegevusse, kuna Olympic on sporti toetanud juba ettevõtte alguse aastatest saati. Usume siiralt, et toetus läheb õigesse kohta ja ootame põnevusega olümpiakoondise esinemist sel suvel Tokyos,” ütles Roosalu.