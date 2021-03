Michal Žák: ei arvanud, et tšehhis tõuseb mängijate tase niivõrd palju!

Meil ei olnud oktoobrist kuni detsembri lõpuni väga lihtne periood – me ei treeninud üldse, meeskond oli totaalselt karantiini suletud. Ilma treeninguta ja isegi õue minemise võimaluseta oli seda perioodi väga raske taluda. Detsembri keskel asusime lõpuks treeningute juurde ja, tänu jumalale, meil lubati alates jaanuarist mängida. Sellest ajast peale viime hooaega läbi kiirendatud režiimis, treenime täisväärtuslikult. Kahjuks on meil suletud jõusaalid, basseinid – paljusid harjutusi ja protseduure tuleb teha käepäraste vahenditega. Poistel on raske, kuid kõik on ajapikku nende karmide tingimustega harjuma hakanud ja saavad hakkama. Lõpuks on väljas ka soojemaks läinud, juba võib pargis jooksmas käia, seni oli see võimatu. Mis puudutab haigust ennast, siis praegu on meeskond enam-vähem terve – peaaegu kõik põdesid haiguse läbi kusagil oktoobris-novembris. Selles plaanis on samuti lihtsamaks läinud.

Teate, et eesmärk on meil alati üks – saada meistriks. Kolmteist aastat sean seda eesmärki meeskonnale, teisi eesmärke ei ole. Meil on Tšehhi meistrivõistlustel üsna tugevad vastased – viimase kahe aasta jooksul on tõsiseks jõuks olnud Sparta, enne seda on pidevaks liidriks olnud Chrudim, praegu tekkis aga uus klubi Interobal Plzeň, kes kogus kokku väga tugeva koosseisu – seal on kogu Tšehhi koondise koosseis pluss mängijad Slovakkia koondisest. Poisid on väga palju arenenud. Poleks kunagi arvanud, et sellist kõrget taset hakkavad näitama just tšehhi saalijalgpallurid. Peale slovakkide pole neil koosseisus välismaalasi, kuid nad on kahest riigist tugevaimad jõud kokku koondanud ja püsivad teenitult esikohal. Me jääme maha kolme punkti võrra ja meil on Chrudimiga võrdselt punkte.