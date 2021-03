Eesti tulevikulootust peetakse juunior WRC-sarja üheks soosikuks

Lisaks Virvesile on WRC koduleheküljel toodud favoriitidena välja lätlane Martinš Sesks, rumeenlane Raul Badiu, soomlased Sami Pajari ja Lauri Joona ning britt Jon Armstrong.

Meistrivõistluste juht Maciej Woda usub, et 2021. aasta hooaeg tuleb väga pingeline ja tasavägine.

"Tavaliselt on avaetapile minnes üsna selge, kes on meie tugevaimad pretendendid, kuid sel aastal see nii pole," sõnas ta.