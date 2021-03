Fännide unistus saab teoks! Conor McGregor tuleb suvel põnevusduelliks taas ringi

Conor McGregor file photo Foto: PA Wire, PA/Scanpix

MMA-täht Conor McGregor on viimastel hooaegadel vähe võistelnud, kuid nüüd on selge, et seda tava hakkab ta nüüd murdma. Jaanauris Dustin Poirierile kaotanud McGregor tuleb uuesti ringi suvel. Väga suure tõenäosusega näeb teda Las Vegases UFC 264 peamatšis. Seejuures on eesootav duell mõneti ootamatu, kuna tema konkurent võiks tegelikult püüelda hoopis Habib Nurmagomedovi valduses oleva kergkaalu meistrivöö poole.