Kas jää seljatab lume ehk Kes annavad Eesti talispordis tooni?

2022. aasta Pekingi olümpiamängudele eelnenud talihooaeg on peaaegu läbi. Eestlaste jaoks traditsioonilistel suusaaladel on MK-sarjad lõppenuks kuulutatud. Mida aasta pärast OM-ilt oodata? Läbi aastate on eestlaste jaoks talisport ikka tähendanud peamiselt lumel liikumist, aga nüüd teevad eestlased üha rohkem tegusid jääl. Heal päeval võib olümpiamedalist mõelda päris mitu siinset talisportlast.