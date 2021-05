Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe käisid talvel koostööd lihvimas ka Otepääl, kuid sellele järgenenud Arktika rallil räägiti jätkuvalt väga palju kahte meest lahutavast keelebarjäärist. Foto: Argo Ingver

Autoralli MM-sarjas läheb põhifookus sõitjate peale ja tihti kiputakse unustama, et väga tähtsas rollis on ka nende peamised abilised ehk kaardilugejad. Mis aga juhtub, kui ühel hetkel jääd hinnatud kaardilugejast ilma ja autosse tuleb istuda mehega, kellest on kohati raske aru saada?