Hispaania ja Kosovo matš kütab juba enne toimumist kirgi: kohalik rahvusringhääling ei tunnusta iseseisva Kosovo koondist

Nimelt on Hispaania üks riikidest, mis pole jätkuvalt tunnustanud Kosovo iseseisvust. Probleemid kahe koondise kohtumise osas kerkisid esile juba märtsi esimeses pooles, kui Kosovo jalgpalliliit (FFK) teatas, et Hispaania ei kavatse 31. märtsil Sevillas toimuval kohtumisel lubada staadionile Kosovo lippu ega lasta riigi hümni. FFK ähvardas, et sellisel juhul nad boikoteerivad mängu.

Kosovo alaliitu häiris ka Hispaania jalgpalliliidu (RFEF) kommunikatsioon. Näiteks ühes Twitteri postituses kirjeldas RFEF Kosovot kui "territooriumit". Tasub mainida, et Kosovo on nii FIFA kui ka UEFA liige olnud 2016. aasta maikuust saadik.

Alaliidud suutsid aga omavahel ära leppida. FFK juht Agim Ademi teatas 10. märtsil, et RFEF-il on kahju, kuidas Hispaania meedias on eesolevat kohtumist kajastatud. Ademi sõnul lubas Hispaania alaliit neile, et kohtumine toimub vastavalt FIFA ja UEFA reeglitele ehk Kosovo lippu ja hümni saab staadionil ikkagi vastavalt näha ning kuulda.