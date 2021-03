VIDEO | Peaga vastu nõlva lennanud norralasest olümpiavõitja ärkas koomast üles

Pühapäeval avaldas Norra suusaliit, et Tandet on hakatud vaikselt koomast välja tooma. „Danieli olukord on stabiilne. Tema äratamise protsess algas laupäeval. Tegemist on aega võtva protsessiga, mida tuleb kohandada vastava indiviidi olukorrale,“ sõnas Norra koondise arst Guri Ranum Ekas pühapäeval. „Seega on raske öelda, millal ta täielikult koomast ärkab.“

Juba esmaspäeva hommikul tuligi Ljubljana haiglast hea uudis, et Tande on koomast üles ärganud ning suudab omal jõul hingata. "Tande on juba rääkinud ema ja tüdruksõbraga ning ta tunneb nad ära. Kõik on hästi," sõnas suusahüppekoondise mänedžer Clas Brede Bräthen Norra rahvusringhäälingule. "Meil on väga hea teada, et pereliikmed on nüüd tema ümber."

"See on kogu nädalavahetuse parim uudis. Me oleme kõik väga õnnelikud, et Daniel on ärkvel ning tal läheb hästi. Peame tänama kõiki meditsiinitöötajaid Planicast kuni Ljubljana kliinikumini välja. Loodan, et Daniel saab peagi koju minna," lisas suusahüppekoondise peatreener Aleksander Stöckl.

Tande kaotas hüppe ajal õhus tasakaalu ja kukkus peaga vastu laskumisnõlva. Seejärel libises norralane suurel kiirusel veel sadakond meetrit allapoole.

2018. aastal PyeongChangis Norra meeskonnaga suure mäe hüpete olümpiavõitjaks tulnud Tande viidi Sloveenia pealinna Ljubljana haiglasse, kus arstid ta kunstlikusse koomasse panid. Tande murdis kukkumise tagajärjel rangluu ning vigastada sai ka kops.