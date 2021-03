Sebastien Ogier: praegu pole mõtet MM-sarja liider olla

Nii hoiabki Ogier üldarvestuses tiimikaaslase Kalle Rovanperä ja Hyundai sõitja Thierry Neuville 'i järel kolmandat kohta. "Hooaeg on pikk," sõnas Ogier WRC-sarja kodulehe vahendusel. "Arvestades stardijärjekorraga seotud reegleid ja asjaolu, et mitu kruusarallit on ees, pole praeguses faasis mõtet MM-sarja juhtida," sõnas prantslane, viidates kruusarallidel esimesena startiva mehe teepuhastaja rollile.

Aprilli teises pooles toimuv Horvaatia MM-etapp on küll asfaldiralli, kuid järgmised viis rallit sõidetakse taas kruusateedel. "Ootan Horvaatia rallit. See on juba tavapärasema pikkusega võistlus (300,32 km -toim), mis on hea, sest naudin Toyotaga igat kilomeetrit. Selle autoga on lõbus sõita ning Horvaatia tuleb hea ralli, sest pakub kõigile midagi uut."