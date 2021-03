Kaotus, väsimus, võtmemängija trauma. Kas Saaremaa suudab veel üks kord imet teha?

Kui keegi seda üldse suudab, siis Saaremaa. Ehkki kahe võiduni mängitava finaali avamängu valitses Tartu Bigbank pärast esimest geimi kindlalt ja kuigi kolmandas geimis lahkus hüppeliigest vigastanud punktimasin Hindrek Pulk kaaslaste najal, ei ole saarlased sugugi veel alla andnud.

„Ega me ei saa selle pärast nüüd käsi püsti tõsta. Kas kui Pulk on väljas, siis me väljakule ei lähe?!” päris Saaremaa kapten Keith Pupart ajakirjanikelt retooriliselt. „Pulgaga või Pulgata – me läheme võitlema ikka! Eks näha ole, kuidas tal jalg on.”