Kalev/Cramo peatreener: tugevad meeskonna karistavad meid ära

„Arvasime, et teame, kuidas korvpalli mängima. Kui suudame teha lisasamme edu saavutamiseks, siis suudame ka võita. Kui lõpetame aga nende asjade tegemise, siis läheb meil raskeks. Eriti tugevate meeskondade vastu. Nad karistavad meid ära,“ lisas Štelmahers.

Lätlane tõdes, et Eesti liiga mängudelt ongi keerulisem Ühisliiga kohtumistele tulla, kuid igast olukorrast tuleb maksimum võtta. „Kõik oskavad korvpalli mängida ja me ei alahinda Eesti meeskondi. Tean, et mängijatel on sellistele kohtumistele raskem tulla, kuid nad on professionaalid. Nad peavad hakkama saam,“ märkis Štelmahers.