F1 fännide unistus ei täitunud

Vormelifännid on tüdinud. Seitse hooaega on domineerinud Mercedes ja heitlus käinud ainult selle meeskonna sõitjate vahel. Red Bull, õigemini Max Verstappen, on olnud lähedal, aga piisavalt kaugel, et tiitliheitlusse mitte sekkuda. Ent tänavuse hooaja eel tekkis lootus. Testidel oli Red Bull kiire, aasta esimese Bahreini GP ajasõidu võitis Verstappen ja asjatundjad rääkisid, et Mercedes kaotab 0,6 sekundit ringi kohta. Paraku läks nii nagu ikka.