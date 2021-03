VIDEO | Rängalt kukkunud ja koomasse viidud norralasest olümpiavõitja seisundi detaile toodi avalikkuse ette

Pühapäeval avaldas Norra Suusaliit, et Tandet tuuakse vaikselt koomast välja. „Danieli olukord on stabiilne. Tema äratamise protsess algas laupäeval. Tegemist on aega võtva protsessiga, mida tuleb kohandada vastava indiviidi olukorrale,“ sõnas Norra koondise arst Guri Ranum Ekas pühapäeval. „Seega on raske öelda, millal ta täielikult koomast ärkab.“