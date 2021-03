KUULA | Kellele usaldada miljoni euro vise? Kotsar tõusis Euroliiga klubide vaatevälja, Baskonia hoidku alt

Euroliiga põhiturniiril seisab ees otsustav nädal, mil saab suuresti paika play-off'i koosseis. Kullamäe loeb sõnad peal Baskoniale, et nad ei jätaks kõike viimasele mängule, sest siis on kuri karjas. Jurtšenko ennustab, et Madridi Real kukub kaheksa hulgast välja. Seisud on ülipõnevad!