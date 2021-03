TÄNA OTSEBLOGI | Kalev/Cramo loodab VTB Ühisliigas üllatada tugevat Venemaa võistkonda

Lokomotiv-Kuban on liigatabelis hetkel 13 võidu ja 6 kaotusega neljandal kohal. Esinelik on ülejäänud meeskondadest võiduprotsendilt selgelt eristunud ning hetkel on kolm esimest Peterburi Zeniit (18-3), Kaasani Unics (15-4) ning Moskva CSKA (14-5).