Ajaloo suurim leping: Bigbank toetab Tartu võrkpalliklubi 500 000 euroga

Tartu Bigbanki meeskonda ja Tartu Ülikool/Bigbank naiskonda haldava MTÜ Spordiklubi Duo juhatuse liikme Alari Jõesaare sõnul on pool miljonit suurim toetus võrkpallile ning üldiselt üks mahukamaid sponsorlepinguid Eesti spordi ajaloos. „Ilma selliste toetajateta on tippsporti väga keeruline harrastada. Õnneks on Bigbank meid üheksa aastat lojaalselt toetanud, paljuski tänu millele oleme ka tänavu jälle jõudnud finaali ja võistleme meistritiitli nimel,“ ütles Jõesaar.

„Kindlasti annab see järgmisteks finaalmängudeks kindlust ning motiveerib meie mängijaid oma parimat taset näitama,“ ütles Jõesaar ja lisas, et toetust kasutatakse ka naiskonna ja noorte võrkpalli arendamiseks järgmistel aastatel.

Bigbanki Grupi juhi Martin Läntsi sõnul oli otsus sõlmida leping järgmiseks kolmeks hooajaks juba enne finaalseeria lõppu teadlik ja kindel. „Mida segasemad on ajad, seda olulisemad on partnerid, kelle peale saad kindel olla. Eesti tippspordis on viimased kuud olnud kohati päris turbulentsed, aga Tartu võrkpall saab Bigbanki endiselt usaldada ja seda selge põhjusega. Me mitte ainult ei jätka koostööd, vaid tõstame oma toetuse mahu rekordiliseks,“ ütles Länts.