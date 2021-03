OTSEBLOGI | Kas Saaremaa võiduhoog jätkub ka finaalis rekordilise rahasüsti saanud Tartu vastu? „Teatud eelis neil on.”

Tartu Bigbanki meeskonda ja Tartu Ülikool/Bigbank naiskonda haldava MTÜ Spordiklubi Duo juhatuse liikme Alari Jõesaare sõnul on pool miljonit suurim toetus võrkpallile ning üldiselt üks mahukamaid sponsorlepinguid Eesti spordi ajaloos. „Ilma selliste toetajateta on tippsporti väga keeruline harrastada. Õnneks on Bigbank meid üheksa aastat lojaalselt toetanud, paljuski tänu millele oleme ka tänavu jälle jõudnud finaali ja võistleme meistritiitli nimel,“ ütles Jõesaar.

„Okei, võiks mõelda, et väsimus ja värgid, aga ma ütleks ikkagi, et Saaremaal võiks olla teatud eelis esimeses finaalimängus,” arutles Tallinna Selveri diagonaalründaja Renee Teppan pärast reedest omavahelist mängu. „Nad on „soojad”, neil on hea emotsioon, mängurütm – kõik on okei. Nad peavad esimeses mängus kohe hammustama, sest kui nad seda ei tee, siis on raske. Tartul on mingid relvad võib-olla paremad, praegust arvestades peab Saaremaa nad kohe ära karistama.”