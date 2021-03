VIDEO | Vägeva kaksikduubli teinud Maik-Kalev Kotsar aitas Hamburgil maha murda suure Bayerni

Viienda järjestikuse võidu saanud Hamburg on 15 võidu ja 9 kaotusega tabelis kuuendal kohal. Kuigi põhiturniiri lõpuni jääb veel kümme vooru, on Hamburg veerandfinaalikoha kindlustamisele üsna lähedal. Üheksandat kohta hoiab Frankfurti Skyliners 10 võidu ja 14 kaotusega.

Hamburgi peatreener Pedro Calles võttis oma tunded kokku nii: "Teadsime, et Bayern on otsustavatel hetkedel Euroopa parim võistkond. Seega olime neljandal veerandil ja lisaajal eriti keskendunud. Minu jaoks oli see nagu topeltvõit, sest alistasime Bayerni ja on au võita sellist treenerit nagu Andrea Trinchierit. Austan teda väga."