OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis jätkab MM-valiksarja Minskis mänguga Valgevene vastu: Igonen väravas, keskkaitsjaid kolm!

Kolmapäeval kaotas Eesti teatavasti Poolas peetud "kodumängus" Tšehhile 2:6. Valgevene alustab valiksarja täna.

Eesti koondise ajutine peatreener Martin Reim ütles eilsel pressikonverentsil, et ta on valmis sama raskeks katsumuseks, kui oli kohtumine Tšehhiga.

"Valgevene koondis on meie jaoks praeguses olukorras suur väljakutse. Mängivad slaavi jalgpalli, tahetakse palju mängida palliga, tehniliselt. Neil on kogenud ja tehnilised mängijad," ütles Reim, kes asendab koroonakriisi sattunud Eest koondises peatreener Thomas Häberlit. "See ei tule sugugi kergem, kui Tšehhiga mäng. Kvaliteedilt väga hea vastane."

Ajutine juhendaja lisas, et kõik Minskis olevad koondislased on terved, kuid algkoosseisu ega meeskonna formatsiooni ta avalikustada ei tahtnud. "Ma ei saa sellele vastata (kas on kaks või kolm keskkaitsjat), ma ei tahaks vastasele seda eelist anda. Me olime kahe plaani vahel ja meil on üks neist välja valitud."

Reim tunnistas, et võrreldes Tšehhi mänguga tuleb eestlastel kõigis asjades juurde panna. "Võitlusvaim ja väravavõimaluste realiseerimine oli hea. Üks-üks olukorrad, mängijate markeerimine tsenderduste korral ja pressing on need asjad, kus tuleb taset tõsta, et tablool oleks parem seis."

Pärast Tšehhiga kohtumist sai Eesti koondis täiendust nelja mängija näol. Rahvusmeeskonnaga liitusid väravavaht Matvei Igonen ning kaitsemängijad Märten Kuusk, Martin Käos ja Kristo Hussar.

Eesti koondise koosseis

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Paide Linnameeskond 46/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 4/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Karl Johan Pechter (02.03.1996) – Tartu JK Tammeka 0/0