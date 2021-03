Eva-Lotta Kiibus: nägin MMi nimel väga palju vaeva ja täitsin eesmärgi

„Võin ütelda, et 80% ulatuses saab rahule jääda. Vabakava eel oli suur pinge. Olen õnnelik, et suutsin selles olukorras hästi hakkama saada," rääkis Kiibus. Ta tõdes, et lühikavas andis ta ära liialt palju punkte. „Soovisin sõita ilusa ja puhta kava. Nipet-näpet jäi puudu. Arenguruumi jagub."