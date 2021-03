Soomlane šokeeris Miami turniiril maailma seitsmendat reketit

"Ma ei oska isegi öelda, kuidas ma selle mängu ringi pöörasin. Ma ei tundnud end avasetis üldse kindlalt, tegin palju sundimata tvigu, kuid teisest setist alates hakkas tunne järjest paremaks muutuma," kommenteeris Ruusuovori vahetult pärast matši. "Kahtlemata on see minu karjääri üks suuremaid võite, nii et tunne on suurepärane."