Kontaveit: ei tekkinud tunnetki, et võiksin kaotada

„Mul ei tekkinud tunnetki, et võiksin talle kaotada,” sõnas Kontaveit Delfile. „Otsustavas setis läksin 4 : 0 ette, ta tuli küll 4 : 3 järgi, kuid siis võtsin end tõsiselt kätte. Mängisime mõlemad paremat tennist kui omavahelises kohtumises Dubai turniiril. Täna oli Cirstea stabiilsem kui siis, aga sama agressiivne. Teises setis eksis ta vähem, seepärast seti võitiski. Mina mängisin aga otsustavaid punkte paremini.”

Kontaveidi sõnul oli keeruline mängu sisse sulada, sest pidi kohtumist pikalt ootama. „Jõudsin Miamisse juba eelmisel neljapäeval, väljakule sain alles nüüd. Paus oli liiga pikk ja turniiri ajal treenimine pole see, mis turniiride vahepeal.”

Kolmanda ringi vastane Elise Mertens on keeruline rivaal, arvas Kontaveit. „Ta pole mugav vastane kellelegi, tegutseb ootamatult, mängib hästi võrgus, lööb hästi joont... Aga mu vorm on OK, füüsis samuti korras ja tahtmist võidelda piisavalt.”