Teppan võttis mütsi maha saarlaste kapteni ees, Vassiljev lubas kõik hoolealused kaotusest hoolimata praami peale

Kui kolmapäevane mäng läks vahepeal koroonaviiruse tõttu pikalt isolatsioonis olnud Selveril selgelt ja üsna kollektiivselt aia taha, siis täna pakuti kohati väga ilusat võrkpalli. Olulisi etteheiteid ei olnud hoolealustele ka peatreener Rainer Vassiljevil.

„Tunnustame vastast. Kuidas nad kolmandast mängust välja tulid,” meenutas Vassiljev. „Meie jaoks neljas mäng oli üliraske, aga täna tunnustan ka oma võistkonda. Ütlesin neile pärast mängu: täna oli võistkond – see vaim ja võitluslikkus – olemas. Eks see mäng näitas, et iga treeningpäev pärast seda pausi andis ikkagi meile juurde. Ei pea kindlasti meie mehed pead norgu lasta – võib kõik mängijad praami peale lasta!”

Vassiljev ja saarlaste loots Ioannis Kalmazidis olid ühte meelt, et võistkonnad olid väga võrdsed ja lõpuks said otsustavaks väikesed asjad. Näiteks viienda geimi esimene punkt – neljandas geimis oli Selver kuum, Andrus Raadik lõi viiendas geimis sissejuhatuseks palli maha, aga... astus tagaliinist rünnates napilt-napilt joone peale.

„Ma ei ütle, kas see oli õige või vale vile, aga kui sealt oleks minema saanud, võinuks see flow kanduda viiendasse geimi edasi,” arutles Vassiljev. „Siis jätsime ise lahendamata (Mihkel Varblane lõi auti – M. R.) ja siis tuli see saarlaste serv trossist (Keith Pupart sai õnnega pooleks kirja serviässa – M. R.). Väikesed asjad. Kas pall langeb siia või sinna? Ega oskused ei kao ühtäkki ära, ei ole võimalik, et üks võistkond jookseb, teine ei jookse. See oligi selline seeria ja üleüldises mõttes. Aga vähemalt täna võistkonnaga ärkasime pärast krobelist algust.”