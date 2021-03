FOTOD | Eesti jalgpallikoondise treening enne homset mängu Valgevenega

Eesti koondise ajutine peatreener Martin Reim tunnistas tänasel pressikonverentsil, et on valmis sama raskeks katsumuseks, kui oli kolmapäevane kohtumine Tšehhiga, mis kaotati 2:6

"Valgevene koondis on meie jaoks praeguses olukorras suur väljakutse. Mängivad slaavi jalgpalli, tahetakse palju mängida palliga, tehniliselt. Neil on kogenud ja tehnilised mängijad," ütles Thomas Häberlit asendav Reim. "See ei tule sugugi kergem, kui Tšehhiga mäng. Kvaliteedilt väga hea vastane."

Reim lisas, et kõik Minskis olevad koondislased on terved, kuid algkoosseisu ega meeskonna formatsiooni ta avalikustada ei tahtnud. "Ma ei saa sellele vastata (kas on kaks või kolm keskkaitsjat), ma ei tahaks vastasele seda eelist anda. Me olime kahe plaani vahel ja meil on üks neist välja valitud."