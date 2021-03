TIPPHETKED | Baskonia alistas Euroliiga tippmeeskonna, Venemaa klubide lahingu võitis Zeniit

Kodumeeskonna parimana viskas Jordan Mickey 23 punkti, Aleksei Šved tõi 19 ja Errick McCollum 17 silma. Ülejäänud Himki mehed said kamba peale kokku aga vaid 11 punkti.

Xavi Pascuali juhendatav Zeniit hoiab nüüd 17 võidu ja 13 kaotusega viimast play-offi kohta ehk on kaheksas. Himki on 30-st mängust võitnud vaid kolm ning on kindlalt viimane.