Kukkumisse sattunud Janika Lõiv saavutas Hispaanias kuuenda koha

„Start oli esialgu uimane, aga kohe esimesel tõusul tõsteti tempot ja kuna ma teadsin, et läheb singli peale, siis üritasin etteotsa hoida. Singlitel sain enda tempos ees sõita. Peale seda algas esimene tõsisem tõus ja jäin neljandale positsioonile. Tehnilisematel laskumistel kippusin kolmikust maha jääma, aga üritasin neile pidevalt uuesti tuulde saada," meenutas Lõiv sõidu algust. "Peale esimest joogipunkti hakkas vahe kasvama ning sõitsin oma tempos edasi. Üksi jäädes kippus tempo alla minema ning polnud ka ühtegi meesratturit, kelle tuulde võtta. Nii ma seal sõitsin, kuni lõpuks jõudsin teise joogipunkti, kus kuulsin, et vahe esimestega on pisut üle kahe minuti ja tagumistega 30 sekundit (hiljem tuli välja, et 2:30).“