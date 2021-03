Eesti sulgpallurid alustasid Poolas edukalt, Raul Must naasis võistluspausilt kindla võiduga

Meeste üksikmängus kohtus Raul Must (BWF 84.) Serbia mängija Luka Miliciga (BWF 191.), kes pääses põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni. Must, kes naases pärast pikka pausi taas rahvusvahelisele sulgpalliareenile, leidis oma mängu kohe, minnes ette seisuga 8:3. Must näitas esimeses geimis kindlat mängu ja võttis geimi 21:12.