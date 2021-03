OTSEBLOGI | Milline mäng, milline seeria! Selver suutis päästa kolmanda geimi, kas ka kogu seeria?

See poolfinaalseeria läheb igal juhul Eesti võrkpalli ajalukku. Esiteks on see ilmselt kõige pikem poolfinaalseeria läbi aegade, esimene matš peeti ju 3. märtsil! Tallinna Selver võitis kaks esimest kohtumist kindlalt 3:0 ja juhtis kolmandaski 2:0 ja 24:23. Siis toimus pööre, seeria kaheksa esimest geimi kaotanud Saaremaa kaitses ära matšpalli ja võitis kohtumise.