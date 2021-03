Lõuna-Ameerika saalijalgpall: meid ei saada kätte?

Baltic Futsal Marketing

Saalijalgpalli ajalugu on saanud alguse Lõuna-Ameerikast, kus eelmise sajandi 30. aastatel nägid ilmavalgust selle spordiala esimesed versioonid. On teada, et „väikese jalgpalli“ esimesed mängud toimusid Uruguays Montevideos ja Brasiilias São Paulos. Sellest ajast on saalijalgpalli reeglid, nagu ka spordiala ise, mitu korda muutunud, kuid Lõuna-Ameerika sportlaste edu pole sellel alal kunagi kahtluse all olnud.