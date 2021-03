TIPPHETKED | Rumeenlanna Cirstea päästis Miami Openi teise ringi lahingus neli matšpalli, kuid viies oli Kontaveidi oma!

Tund ja 46 minutit kestnud mängus lõi Cirstea 3, Kontaveit 1 serviässa, rumeenlannal kogunes 4, Kontaveidil 2 topeltviga. Esimese servi protsent oli rumeenlannal ühe pügala võrra kõrgem (67 vs 66), aga esimeselt servilt sai Kontaveit 4 punkti rohkem (36/48 vs 32/56 ehk 75% vs 57%).