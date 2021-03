Kalmer Musting veerandfinaali kordusmängu eel: lähme võidu nimel võitlema

Eelmisel laupäeval külastas kahekordne Rootsi meister Ystads IF 14-kordset Eesti tšempioni ning haaras mänguohjad kohe alguses. 0:4 ja 2:8 taha jäänud põlvalased võitlesid avapoolajal korduvalt välja viigiseisu, juhtima küll ei pääsenud, ent kaotasid esimese pooltunni minimaalse skooriga 15:16.

"Päris kõigeks me valmis polnud – ei Ystadi võimsa kaitse ega osade rünnakulahenduste suhtes. Võis ju eeldada nõrka kohta postide vahel, aga väravavahtki tõrjus hästi. Oleme mängu analüüsinud ja valmistunud tõsiselt ning kaotama me ei lähe. Plaanime võidelda võidu nimel," kinnitas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Kui põlvalased said nädala valmistuda, siis Ystads IF pidas neljapäeva õhtul teise mängu koduliiga veerandfinaalis Lugi HF-i vastu ja viigistas kindla 24:15 (10:7) võiduga seeria 1:1. Noor mängujuht Ludvig Hallbäck viskas kaheksa väravat ja andis viis resultatiivset söötu.

"Küllap on midagi sellest mängust kaks päeva hiljem jalgades. Aga Ystadi pink on pikk ja mis tähtsam, väga kvaliteetne. Peame oma mängu paremini toimima saama, seda nii kaitses kui ka rünnakul. Meile pole ammu üle 30 värava visatud, seega siin on parandamisruumi ning palli saades ootan laiemal rindel skoorimist," selgitas põlvalaste juhendaja.