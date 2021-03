Kaunase Žalgirise pettunud liider: olen juba ammu augus olnud, nüüd jõudsin põhja

"Olen juba ammu augus olnud. Nüüd oli põhi käes. Tegin lolle vigu. Kui võistkond vajas mind, väsisin ära. Kurb. Kui varem olin mängija, keda sai lõpus usaldada, siis see korvpallur on ära kadunud," rääkis Grigonis portaalile 15min.lt.

"Ma ei tea, miks me nii väsinud paistame. Kui kaotusi aina tuleb, hakkavad erinevad asjad kuhjuma. Oskan rääkida ainult enda eest. Midagi on puudu. Võib-olla on see tõesti väsimus. Aga see on loll vabandus," lisas ta.