Rängalt kukkunud suusahüpete olümpiavõitja pandi koomasse, arstidel oli ka üks hea sõnum

"Daniel murdis kukkumises rangluu. Ta pandi kunstlikusse koomasse, et vähendada aju stressitaset. Sõnum, mille arstid meile edastasid, oli see, et eluohtlikke vigastusi ta õnneks ei saanud," rääkis Norra suusahüppekoondise juht Clas Brede Braathen Norra rahvuringhäälingule.