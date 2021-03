Pettunud Elfyn Evans: ma ei ole hooaja algusega rahul, Soomes olin lausa kohutav

Eelmisel hooajal autoralli MM-sarjas kokkuvõttes teise koha saanud Elfyn Evans (Toyota) on tänavuse kahe etapi järel neljandal positsioonil. Liider Kalle Rovanperä on vaid kaheksa punkti kaugusel, aga Evans ütles WRC -sarja kodulehele, et tema arust on hooaja algus kehv olnud.