Vahepeal kõndima pidanud eestlannast jalgrattur jõudis Hispaanias poodiumile

„Kuna tegu on mitmepäevasõiduga, üritasin tänast etappi alustada pigem rahulikumalt. Võtsin eesmärgiks, et esimesed 2,5 km, mis on siledal maal, pean sõitma pigem varuga, et tõusudel jõuaks kõvemini sõita. Sõidu esimeses pooles tegin mitu viga - sõitsin õigest teeotsast natuke mööda ning pidin ühes tehnilises kohas jala lahti võtma ja kõndima.