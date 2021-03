Naiste saalijalgpall: Araabia šeikide rõõmuks

Kohalik press kirjutab vaimustunult: „Keeruline on ülehinnata ukrainlannade panust sellesse, et Al-Kuwait on võidelnud välja oma meistritiitli.“ Pärast ukrainlannade saabumist on kohalik naiste jalgpalli komitee (just see komitee korraldas saalijalgpalli naiste meistrivõistlust) 7 korda määranud sümboolsed koondised nädalavahetuste mängude tulemuste alusel. 6 korda on sellesse koondisesse sattunud Ksenia Gritsenko ja 2 korda Yulia Forsyuk.