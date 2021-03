Tulle visatud Sinisärgid kimbutasid Tšehhit kuis jaksasid. Tasemevahe oli ilmne

Koroonapiirangutest räsitud Eesti koondisel läks neutraalsel pinnal Poolas peetud 2022. aasta jalgpalli MM-valikmäng üle ootuste hästi. Tšehhi pani Sinisärkidele küll sauna sooja, kuid kuumaks ei kütnud ja leilikappa kingiks ei toonud. Positiivsele poolele tuleb kanda ilusad väravad Rauno Sappinenilt ja Henri Anierilt.

Kodust diivanilt vaatas mängu raske südamega Karol Mets, kes oli Saudi Araabias koduklubi Al-Ettifaqi juures just koondisele mõeldes kõvasti lisatrenni teinud. „Olin koondiselaagriks mentaalselt valmis ja pingutanud, et koondise jaoks oleks vorm veel parem. Oleks tahtnud seda vormi realiseerida, aga paraku võitleme me terviseameti reeglitega, millesarnaseid mujal maailmas ei ole,” sõnas Mets.